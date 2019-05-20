الزمالك و نهضة بركان .. أمير مرتضى: الجماهير سلاحنا في مباراة العودة

أكد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالزمالك أن جماهير الزمالك سوف يكون لها دور مؤثر في مباراة الإياب بالإسكندرية، من أجل الفوز وتحقيق نتيجة تمنحنا لقب الكونفدرالية.



وأضاف أن نهضة بركان فريق محترم، ويضم مجموعة من اللاعبين المميزين، ومباراة العودة ستكون صعبة لكلا الفريقين، لكنا هدفنا التتويج بلقب الكونفدرالية، وسنقاتل فى مباراة العودة لإسعاد الجماهير.



وكشف المشرف العام، أن حكم اللقاء كان جيدا ولم تكن له أخطاء مؤثرة في نتيجة اللقاء.



وأضاف أنه ينتظر دعم الجماهير وامتلاء المدرجات عن آخرها في لقاء الإياب والتشجيع حتى آخر لحظة وأنه واثق أن اللاعبين لن يخذلوا الجماهير لأنهم متعطشون للفوز بالبطولة.