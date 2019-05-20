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رياضة

خاص .. رباعي النجوم الأجنبي يشكو النادي لاتحاد الكرة

الإثنين 20/مايو/2019 - 04:40 ص
صدى البلد
حبيبه معتز
قرر رباعي فريق النجوم الأجنبي لاما كولين وديدير كوريه وتوسن أوميليه ومايكل أزكومين التوجه صباح اليوم الإثنين لاتحاد الكرة والسفارة لتقديم شكوى ضد إدارة النادي.

وهناك أزمة كبيرة نشبت بين الرباعي الإفريقي ومجلس إدارة نادي النجوم في الفترة الأخيرة بسبب قيام الأخير بطرد اللاعبين من محل إقامتهم بالإضافة إلي عدم صرف راتب 3 شهور لهم وذلك يأتي من أجل تطفيشهم بعد هبوط الفريق رسميا للدرجة.

وقرر الرباعي المذكور التوجه لاتحاد الكرة صباح اليوم لتقديم شكوى ضد إدارة النجوم، كما قرروا الذهاب إلى سفارتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بعد التعنت ضدهم من المسئولين في النادي.

وكان فريق النجوم قد هبط رسميا لمنافسات الدرجة الثانية بعد احتلاله المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة.

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