مطار القاهرة يواصل تسيير رحلات المعتمرين إلى الأراضي المقدسة

يواصل مطار القاهرة الدولي، استقبال أفواج المعتمرين المغادرين إلى الأراضي المقدسة، على متن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران، وذلك ضمن جسرها الجوي لنقل المعتمرين.



وتسير شركة مصر للطيران، اليوم الاثنين، 15 رحلة متوجهة إلى المملكة العربية السعودية، على متنها نحو 3000 معتمر لنقلهم إلى الأراضى المقدسة، لأداء مناسك عمرة شهر رمضان.



قالت مصادر بالشركة، إنه من المقرر أن تسير الشركة 9 رحلات إلى مطار جدة الدولي و6 رحلات جوية إلى مطار المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، وتقلع جميعها من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة، لنقل 3000 معتمر.



وكانت شركة مصر للطيران، أعلنت عن الانتهاء من تجهيزات استقبال المعتمرين عبر الصالة الموسمية بالمطار المخصصة لرحلات الحج والعمرة للشركة، وتجهيز أطقم من العلاقات العامة لاستقبال المعتمرين داخل الصالات وإنهاء إجراءات سفرهم.