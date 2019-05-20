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ديني

يساهم في مواجهة التطرف.. مجلس الشيوخ الكندي يشيد برؤية الأزهر المستنيرة..صور

الإثنين 20/مايو/2019 - 02:37 م
مجلس الشيوخ الكندي:
مجلس الشيوخ الكندي: رؤية الأزهر المستنيرة تمكن للشباب
محمد شحتة
استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم الاثنين، جورج فيري، رئيس مجلس الشيوخ الكندي، والوفد المرافق له خلال زيارته للقاهرة.

وأوضح فضيلة الإمام الأكبر، أن الأزهر أعرق مؤسسة تعليمية لا تزال تقوم بدورها منذ أكثر من ألف عام، حيث يدرس فيها ملايين الطلاب في مختلف المراحل الجامعية، كما يقوم الأزهر بدور اجتماعي هام في مصر بترسيخ قيم السلام والتعايش الاجتماعي، ويعد بيت العائلة المصرية أحد أهم المؤسسات التي يقوم الأزهر من خلالها بهذا الدور بالتعاون مع الكنيسة المصرية.

وأضاف فضيلته أن الأزهر حرص على مد جسور التواصل والحوار مع المؤسسات الدينية الكبرى في العالم، ودعا إلى ترسيخ مفهوم المواطنة التي تساوي بين جميع المواطنين، ونبذ مصطلح الأقليات، ونجح الأزهر في تحقيق تواصل حقيقي بين الشرق والغرب، معربًا عن استعداد الأزهر لتوثيق أواصر التعاون مع كندا كواحدة من الدول التي تمثل نموذجًا للتعايش والتسامح الاجتماعي على أرضها.

من جانبه قال وفد مجلس الشيوخ الكندي إن خطاب الأزهر الوسطي يساهم في مواجهة التطرف والإرهاب، كما أن لديه رؤية مستنيرة تمكن للشباب والمرأة في المجتمع.

وأبدى أعضاء مجلس الشيوخ الكندي تقديرهم للنجاحات التي حققها الأزهر لتحقيق التواصل مع مختلف الأديان ومواجهة العنف حول العالم.

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