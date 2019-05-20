أبرزها دراكاريس وموت جوفري..10 مشاهد لا تٌنسى من Game of thrones

عرضت قناة "إتش.بي.أو" الأمريكية أمس الأحد، الحلقة الأخيرة من "جيم أوف ثرونز" وهو المسلسل الذي يعتبر الأوسع انتشارا والأكثر مشاهدة على مستوى العالم.





وانتهت أحداث المسلسل بوفاة "أم التنانين" ديناريس ترجارين على يد حبيبها "جون سنو"، ويقع الاختيار على براندون ستارك ليصبح حاكم الممالك السبع.





وخلال المسلسل، الذي استمر عرضه لـ8 مواسم و73 حلقة، شهد متابعوه العديد من اللحظات الرومانسية والتعيسة والمحزنة والتي تخطف الأنفاس، الأمر الذي يجعل تلك المشاهد عالقة بالذهن لفترة طويلة، وإليك أبرز تلك اللحظات، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.





قطع رأس "نيد ستارك"

تسببت وفاة "نيد ستارك" خلال أحداث الموسم الأول من المسلسل في صدمة للمتابعين، وذلك بعد أن خدعه الملك "جوفري" ليعترف زورا بأنه قتل الملك مقابل إطلاق سراحه، لكن جوفري قد غير رأيه وأمر بذبحه حينها أمام ابنتيه سانسا وآريا ستارك.









موت "جون سنو" عودة "جون سنو" للحياة

كان "جون سنو" الشخصية الرئيسية في المسلسل، الأمر أفزع المشاهدين لحظة رؤيته ميتا، قبل أن تتمكن "ميلسيندر" من إعادته للحياة مرة أخرى.













دينيريس تستخدم "دراكارس" لأول مرة

استخدمت النجمة البريطانية "إيميليا كلاك" في دو أم التنانين ديناريس تارجيرين كلمة "دراكاريس" التي تستخدمها حين تريد من تنينها أن يطلق من فمه النار، لأول مرة في الحلقة الرابعة بالموسم الثالث من المسلسل، وهي لحظة لا تنسى، حيث استخدمت تنينها الصغير لحرق رجل بغيض كان يحاول خداعها.









الزفاف الدامي

ربما يكون مشهد قطع رأس نيد ستارك قد أعد الجمهور للصدمات التي سيشاهدونها خلال مواسم المسلسل، لكن لم يتوقع أحد أن يموت ابنه روب ستارك وزوجته كاتلين، وزوجة روب وجنينها في حفلة زواج أطلق عليها "الزفاف الدامي"، وكان الصادم أنهم قد ماتو بعد الاتفاق مع آلفراي أن يتزوج خال روب من إبنة والدر بدلا منه ويذهبوا لحضور حفل الزفاف تتم خيانتهم وقتل جميع الحضور بما فيهم تاليا الحامل بطفل من روب.









الزفاف الأرجواني

كان مشهد الزفاف الأرجواني هو الأحب إلى قلوب المشاهدين، وهو المشهد الذي مات فيه الملك جوفري الرهيب حينما أكل قطعة مسممة من الكعك.









محاكمة "تيريون لانستر"

في الموسم الرابع من المسلسل، تمت محاكمة تيريون (بيتر دينكلاج) لقتله ابن أخته الرهيب جوفري (جاك جليسون) ، رغم أنه لم يفعل ذلك، وحينها شهد ضده الجميع زورا حتى أفراد عائلته وحبيبته.









مشهد "هودور"

يعتبر البعض هذا المشهد واحدا من أعظم مشاهد المسلسل، حيث اكتشف المشاهدون حينها أن رفيق بران ستارك (إسحاق هيمبستيد رايت) المصاحب لذوي الإعاقة العقلية هودور (كريستيان نايرن) كان شخصا رائعا حقا، حيث وُجد أن كلمة "هودور" التي كان لا يستطيع نطق أي شيء غيرها كانت تعني "هولد ذا دور" امسك الباب، وذلك في إشارة إلى لحظة إمساكه بالباب ليظل مغلقا في وجه "الوايت وكرز" لحماية براندون ستارك منهم.









سيرسي تحرق أعداءها

في الموسم الـ6 من المسلسل، أظهرت سيرسي عنفها تجاه أعدائها الذين حبسوها لفترة بسبب قلة إيمانها، حيث جمعتهم جميعا في حفل ضخم، وحينها فجرت المبنى بالكامل.









آريا تقتل ملك الليل

تمكنت المحاربة الصغيرة "آريا ستارك" في الموسم الثامن من المسلسل من قتل "ملك الليل" في مشهد تسبب في وقف أنفاس المشاهدين جميعهم.