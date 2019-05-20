حريق في قطعة أرض تابعة لشركة السكر بالطالبية ..فيديو

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة علي حريق نشب بقطعة أرض تابعة لشركة السكر في منطقة الطالبية دون خسائر في الأرواح.



تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من قطعة أرض بمنطقة الطالبية.



دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء، وحاصر رجال الدفاع الندني ألسنة النيران، وأخمدوا الحريق دون إصابات.



تبين بالفحص المبدئي نشوب الحريق في كمية مخلفات "هيش" بقطعة الأرض، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

