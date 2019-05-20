آسر ياسين يداعب أطفال السرطان في كواليس إعلان مستشفى 500500

نشر الفنان آسر ياسين، صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها مع أحد الأطفال المصابين بالسرطان، وهو يداعبه، خلال كواليس إعلان مستشفى 500500 لعلاج السرطان.



وعلق آسر ياسين على صورته مع طفل السرطان قائلًا: "مع صديقي 'مُزَّمِل" أثناء مشاركة أغنية مستشفي #500500 ..التبرع علي حساب 500500 في جميع البنوك أو اتصل علي 16115 ليصلك مندوب".



وكانت آخر أعمال آسر ياسين هو فيلم «تراب الماس»، الذي تم عرضه بالسينمات قبل عدة أشهر، وشارك في بطولته إياد نصار ومنة شلبي وماجد الكدواني وشيرين رضا ومحمد ممدوح والنجم الكبير عزت العلايلي وأحمد كمال وبيومي فؤاد وعدد كبير من النجوم الشابة.

