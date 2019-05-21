بديل لـ مذيب البلغم.. تناول الملعقة السحرية يوميا على السحور

يتعرض الكثير من الأشخاص فى رمضان، لنزلات البرد وملء الصدر بالبلغم، وصعوبة الشفاء سريعا بسبب سوء حالة الجو وارتفاع شديد فى درجة الحرارة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تناول المعلقة السحرية المذيبة للبلغم والمهدئة للسعال، بدون الحاجة إلى اللجوء للأدوية.



وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير، أن تناول معلقة عسل أسود على السحور تساعد فى نسف البلغم طول الليل وفى الصباح.



يحتوي العسل الأسود على مكونات طبية تشتمل على الزيوت الأساسية ومضادات الأكسدة والأوليوريزين ومن المعروف قدراته المضادة على تنظيف القفص الصدرى.



وذكر الموقع، أن خصائص العسل الأسود لها مضادات حيوية قوية ومضاد للبكتيريا ومضاد للفيروسات يمكنها التخلص من البكتيريا والفيروسات المسببة للسعال.