زارتها في المنزل.. إسعاد يونس تطمئن جمهور سهير البابلي على حالتها الصحية.. فيديو

"عشرة عمر" عبارة تنطبق على كل من سهير البابلى واسعاد يونس فرغم اعتزال الأولى لفترة طويلة ثم عودتها إلى الفن مجددا، فإنها لم تنقطع صلتها بالفنانة إسعاد يونس والتى حرصت على الاطمئنان عليها وزيارتها ليستعيدا معا ذكريات الماضي والعمل الذى جمع بينهما وكان ولا يزال حديث الوسط الفنى وهو "بكيزة وزغلول".



شخصيتان لا يمكن أن تمحيا من الذاكرة وجاء مرض الفنانة سهير البابلى ليستعيدا الذكريات معا، حيث حرصت اسعاد يونس على زيارتها فى منزلها والاطمئنان عليها فضلا عن اطمئنان الجمهور المحب لها.



وكانت الفنانة اسعاد يونس نشرت مقطع فيديو تظهر فيه مع الفنانة سهير البابلى من أجل طمأنة الجمهور عليها.



وقالت الفنانة سهير البابلى في الفيديو إنها بصحة جيدة وما يتردد غير صحيح ولم تصب بأى مكروه ومن المقرر أن تعود إلى التمثيل مع الفنانة إسعاد يونس بعد عيد الفطر.



وكان المخرج والفنان عمر زهران قد كشف عن الصور الأولى للفنانة سهير البابلى من داخل المستشفى، حيث تم نقلها إلى العناية المركزة منذ أيام لكن حالتها الصحية تحسنت ومنع الأطباء زيارتها لحين استقرار حالتها بشكل كامل.



وعلق زهران على الصور وكتب قائلا: "كل الدعوات من قلبي لسيدة المسرح وأيقونة الفن الرائعة دوما سهير البابلى".



يذكر أن آخر أعمال سهير البابلي مسلسل قانون سوسكا.





