مخرج فيلم ليوناردو يوجه رسالة للصحفيين حول فيلمه بمهرجان كان

وجه المخرج الكبير كوينتين ترانتينو رسالة للصحفيين من حضور مهرجان كان السينمائى فى دورته ال72.



وطالبهم المخرج صاحب جائزة الأوسكار بعدم الافصاح عن تفاصيل فيلمه الجديد Once Upon a Time in Hollywood والذى يعرض ضمن مسابقة المهرجان العريق ويتم طرحه خلال الأيام المقبلة فى دور العرض العالمية.



والفيلم يشارك ببطولته نخبة من ألمع نجوم ونجمات هوليوود على رأسهم النجم الحائز على جائزة الأوسكار، ليوناردو دي كابريو، وبراد بيت، ومارجو روبي، وآل باتشينو.