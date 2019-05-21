مباريات اليوم الثلاثاء 21 مايو .. 5 مواجهات تشعل الدوري المصري

يشتعل الدوري المصري اليوم ب5 مباريات تقام في نفس التوقيت وهو الساعة العاشرة مساء والبداية بلقاء المصري مع الإنتاج الحربي وهي المباراة التي يستضيفها ملعب الجيش بالسويس ، أبناء بورسعيد يدخلون اللقاء برصيد 48 نقطة يحتلون بها المركز الرابع ويأملون تحت قيادة المدرب إيهاب جلال في الحفاظ علي هذا المركز والابتعاد عن المنافسة مع المقاصة والمقاولون لضمان اللعب في البطولة الكونفدرالية



في حين يدخل أبناء المدرب مختار مختار لقاء اليوم تحت شعار لابديل عن الفوز لتجنب كل السيناريوهات التي قد تدفع العجلات الحربية الي انتظار مساعدات الغير في الجولة الأخيرة ، الإنتاج الحربي يملك في رصيده 36 نقطة ويعتبر اقرب الفرق للبقاء في الدوري ..



وعلي ملعب بتروسبورت يسعي انبي صاحب ال36 نقطة الي حسم بقائه في جدول الدوري والوصول الى النقطة 39 أو خطف نقطة التعادل علي اقصى تقدير من اجل الابتعاد عن منطقة الخطر وتجنب ما يحدث في لقاء الجولة الأخيرة أمام النجوم ، في حين يأمل لاعبو مصر المقاصة في عبور كبير العائلة البترولية من اجل الضغط علي المصري والمقاولون والحفاظ علي حظوظ الفريق الفيومي في انتزاع المركز الرابع ..



قد تكون مباريات الجولة قبل الأخيرة شيء وما سيحدث في لقاء ملعب المكس بين سموحة وبتروجيت شيء آخر تمام لأنه في حالة فوز سموحة صاحب ال35 نقطة علي بتروجيت صاحب ال34 نقطة سيكون ثاني ممثل للعائلة البترولية مرشح لمغادرة الدوري الممتاز والهبوط لاول مرة الي دوري الدرجة الثانية منذ صعوده في منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة



أما في حالة التعادل فسينتظر كلا المدربان حسام حسن مع سموحة ومحمد عودة مع بتروجيت ما سوف تسفر عنه نتائج الجولة الأخيرة حيث يلعب سموحة مع الاتحاد السكندري في ديربي الإسكندرية



ومن المعروف أن اتحاد الكرة سبق وقام بإلغاء الهبوط بعد تأكد هبوط الاتحاد السكندري موسم 2010 -2011 ، فيما يلتقي بتروجيت المقاولون العرب في لقاء لن يكون سهلا علي أصحاب الرداء الكتالوني ..



وفي ستاد جهاز الرياضة العسكري وبعد أن حسم موقفه من البقاء بنسبة تتخطي ال90% يسعى طلائع الجيش صاحب ال37 نقطة لتأكيد بقائه في مسابقة الدوري عندما يلتقي الاتحاد السكندري صاحب ال36 نقطة والذي يدخل لقاء اليوم تحت شعار لامجال للخسارة حيث يدرك جيدا رفاق المدرب حلمي طولان أن خسارة زعيم الثغر مع سقوط سموحة أمام بتروجيت تجعل من مباراة ديربي الإسكندرية في الجولة الأخيرة بمثابة حياة أو موت للفريقان ..



واخيرا وفي ملعب المقاولون العرب يلعب وادي دجلة صاحب ال36 نقطة مع حرس الحدود صاحب ال35 نقطة في لقاء يذهب بالفائز الى منطقة الأمان ويدفع الخاسر الي الدخول في حسبة الأرقام مع الفرق الأخرى ..