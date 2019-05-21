تكريم 226 من الأبطال والمتميزين ذوي الإحتياجات الخاصة بالمنيا

كرم اللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد محافظة المنيا نائبا عن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، 226 من الأبطال والمتميزين بمختلف فئات ذوي الإعاقة ،كما تم تكريم أبطال نادي متحدى الإعاقة.



جاء ذلك خلال حفل ختام أنشطة مراكز التدريب وتنمية الفنون والإبداع لذوي الإعاقة بمراكز الشباب، تحت شعار "لو بطلنا نحلم نموت"، بحضور مندى عكاشة مدير عام مديرية الشباب والرياضة، والدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للرياضة.



أكد جبريل، على دور الأسرة في حياة أبنائنا من ذوي الإعاقة فالأسرة أمامها تحدى كبير لتنشئة أفرادها ليصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع المصري، واليوم نأتي لنجني ثمار هذا الدور بتكريم العناصر المتميزة والناجحة بفضل مجهودات الأسر التي تقف وراء تلك النماذج المشرفة التي يحتذي بها في قوة العزيمة والإرادة والرغبة في تحقيق النجاح واثبات الذات.



من جانبه قال مندى عكاشة مدير عام المديرية، إن مكتب ذوى القدرات والهمم بالمديرية، شارك خلال هذا العام في العديد من المهرجانات والمسابقات القومية، بمختلف الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والكشفية، حيث حرصت الدولة على تفعيل مشاركة ذوي الإعاقة ودمجهم بالمجتمع وقامت وزارة الشباب والرياضة بإنشاء مركز تنمية الفنون والإبداع .





