ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تكريم 226 من الأبطال والمتميزين ذوي الإحتياجات الخاصة بالمنيا

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 01:36 م
الأبطال والمتميزين
الأبطال والمتميزين ذوي الإحتياجات الخاصة بالمنيا
أيمن رياض
كرم اللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد محافظة المنيا نائبا عن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، 226 من الأبطال والمتميزين بمختلف فئات ذوي الإعاقة ،كما تم تكريم أبطال نادي متحدى الإعاقة.

جاء ذلك خلال حفل ختام أنشطة مراكز التدريب وتنمية الفنون والإبداع لذوي الإعاقة بمراكز الشباب، تحت شعار "لو بطلنا نحلم نموت"، بحضور مندى عكاشة مدير عام مديرية الشباب والرياضة، والدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للرياضة.

أكد جبريل، على دور الأسرة في حياة أبنائنا من ذوي الإعاقة فالأسرة أمامها تحدى كبير لتنشئة أفرادها ليصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع المصري، واليوم نأتي لنجني ثمار هذا الدور بتكريم العناصر المتميزة والناجحة بفضل مجهودات الأسر التي تقف وراء تلك النماذج المشرفة التي يحتذي بها في قوة العزيمة والإرادة والرغبة في تحقيق النجاح واثبات الذات.

من جانبه قال مندى عكاشة مدير عام المديرية، إن مكتب ذوى القدرات والهمم بالمديرية، شارك خلال هذا العام في العديد من المهرجانات والمسابقات القومية، بمختلف الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والكشفية، حيث حرصت الدولة على تفعيل مشاركة ذوي الإعاقة ودمجهم بالمجتمع وقامت وزارة الشباب والرياضة بإنشاء مركز تنمية الفنون والإبداع .


تكريم 226 من الأبطال والمتميزين ذوي الإحتياجات الخاصة بالمنيا
تكريم 226 من الأبطال والمتميزين ذوي الإحتياجات الخاصة بالمنيا
تكريم 226 من الأبطال والمتميزين ذوي الإحتياجات الخاصة بالمنيا
تكريم 226 من الأبطال والمتميزين ذوي الإحتياجات الخاصة بالمنيا
تكريم 226 من الأبطال والمتميزين ذوي الإحتياجات الخاصة بالمنيا

ترشيحاتنا

أسعار الأسمنت اليوم 21 مايو 2019

بعد ظهورها فى ولد الغلابة.. ريم سامي: طبيعي أن يساعدني شقيقي.. فيديو

أمر ملكي جديد من العاهل السعودي بشأن القضاء

مجدي الهواري يؤدي العمرة: السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله.. صور

93 جنيها أكبر زيادة.. الكهرباء تعلن نسبة رفع الدعم عن مختلف الشرائح.. فيديو

دفنوه داخل خزان الصرف بالشقة.. اللقطات الأولى لجريمة قتل مسن على يد زوجته ونجله بالمنيا

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لإنقاذ المواطنين.. الحماية المدنية بالقاهرة تتسلم أحدث سيارتي إطفاء

بالعباءة والقفطان المغربي.. نجمات يتنافسن على أجمل إطلالة رمضانية.. صور

من محاسب لـ فتى الشاشة الأول.. عاش هنا يوثق رحلة عماد حمدى وكواليس زواجه من شادية وأسرار طلاقه من نادية الجندى وعلاقتها بإفلاسه ومرضه بالعمى