إستراتيجية ردع قوية.. توصيات عاجلة لـ الكونجرس الأمريكي بشأن التعامل مع إيران

يناقش أعضاء الكونجرس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، استراتيجية تعامل واشنطن مع إيران، في تلك الفترة التي تشهد توترات متصاعدة بين الطرفين.



ووفقا لما نشرته، سكاي نيوز، دعا الكونجرس الأمريكي إيران إلى تغيير سلوكها في المنطقة فورا، مؤكدا أن المشرعين الأمريكيين ليس لديهم أي نية في إعلان الحرب ضد طهران.



كما أوضح الكونجرس، أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أطلع الأعضاء على تطورات ومستجدات التوتر والترقب مع إيران.



وأكد المشرعون الأمركيون أن الهجمات التي يشتبه ضلوع الحرس الثوري في تنفيذها ضد السعودية وفي الخليج العربي تصعيد من قبل إيران، وأن الولايات المتحدة سترد بقوة إذا كانت طهران خلف تلك الاعتداءات الأخيرة في الخليج العربي.



كما أوصي الكونجرس الامريكي، بضرورة امتلاك استراتيجية ردع كبيرة ضد إيران.