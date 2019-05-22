كلبش 3 وزي الشمس مسلسلات يتابعها الفنانون في رمضان.. شويكار: أشاهد كلبش منذ أول أجزائه.. غادة نافع: أتابع حدوتة مرة.. شريف رمزي: لمس أكتاف نال إعجابي

يحرص عدد من الفنانين الذين لم يخوضون الماراثون الرمضانى على مشاهدة بعض الأعمال الدرامية التى تعرض خلال الشهر الكريم.





"صدى البلد" يكشف فى السطور التالية بعض تلك المسلسلات التى يفضلها النجوم .





فاطمة الناصر : أتابع مسلسل زى الشمس



شريف رمزى : أفتقد وجود الزعيم









فى البداية أكدت الفنانة القديرة شويكار أنها تتابع عمل درامى واحد فقط خلال شهر رمضان الكريم، مؤكدة أنه حصل على إعجابها، ودفعها الى مشاهدته ، وقالت " شويكار"، إنها تحرص على متابعة مسلسل كلبش فى جزئه الثالث، مؤكدة ان كانت تتابع الأجزاء السابقة أيضًا.





أضافت الفنانة القديرة ، أن العمل يشهد تطورا ملحوظا من جزء إلى آخر، مؤكدة أن الجزء الأخير به العديد من العوامل الفنية المتميزة، إضافة إلى تميز بطله أمير كرارة.





الفنانة غادة نافع أوضحت أن هناك عددًا من الأعمال الدرامية حازت على إعجابها خلال شهر رمضان الحالى، على رأسها الجزء الثالث من مسلسل "كلبش 3" ، والذى يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة.





وتابعت "نافع" ان مسلسل "حدوتة مرة " والذى تقوم ببطولته الفنانة غادة عبد الرازق من المسلسلات التى حازت على إعجابها إيضًا خاصة وان أدائها فى العمل مميز للغاية ، بالإضافة الى مسلسل "زى الشمس ".





واستكملت: ان والدتها لا تتابع الأعمال الدرامية الرمضانية باستمرار الا أنها تخبرها بأفضل الأعمال المعروضة ليشاهدوها معًا .





وأكد الفنان شريف رمزى، ان هناك عددا من الأعمال الدرامية التى نالت إعجابه هذا العام مثل مسلسل ولد الغلابة للفنان أحمد السقا.





وتابع " رمزى " ، ان من الأعمال التى حازت على إعجابه إيضًا مسلسل "كلبش " للفنان أمير كرارة ومسلسل " لمس أكتاف " للفنان ياسر جلال والفنان فتحى عبد الوهاب.





وأضاف "شريف رمزى " انه كان متابع جيد لأعمال الفنان عادل إمام الدرامية خلال شهر رمضان ، والذي يغيب هذا العام بجانب عدد من كبار المخرجين والمؤلفين مثل تامر حبيب وتامر محسن وعمرو سلامة وأحمد نادر جلال.





أما التونسية فاطمة الناصر انها تشاهد مسلسل زي الشمس من أفضل الذى يعد من أفضل الأعمال الدرامية التي عرضت خلال هذا العام.





قالت:" اتابع مسلسل زي الشمس وأعجبتني قصته وأحداثه وأداء جميع الفنانين به رائع وصادق".



