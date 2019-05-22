جورج قرداحي يسلم 100 ألف جنيه لـ رغدة جمال بـ القطامية في اسم من مصر.. فيديو

استهل الإعلامي الكبير جورج قرداحي، تقديم برنامجه "اسم من مصر"، المذاع عبر قنوات "on e"، و"cbc"، و"الحياة"، بتسليم جائزة بقيمة 100 ألف جنيه للفائزة، رغدة جمال شحتة، بـ القطامية، التجمع الثالث، بمنطقة مساكن الزلزال، والتي أجابت عن حلقة الأمس، وكانت الإجابة "أسامة أنور عكاشة".



وأشارت الفائزة، إلى أن زوجها يعمل "شيف"، موضحة أنها تتابع البرنامج منذ بداية رمضان، مستطردة:" لما اتصلوا بيا مكنتش مصدقة إنى فزت"، وأطلقت الفائزة الزغاريد، فرحا بالفوز بالجائزة.



البرنامج يعد من برامج المسابقات شكلا، حيث يبدأ "جورج" فى سرد قصة حياة وأعمال وإنجازات شخصية دون ذكر اسمها، وفى نهاية الحلقة يعرض 3 أسماء يختار منهم المشاهد اسم صاحب القصة التى وردت فى الحلقة، ويوميًا سيكون هناك فائز بجائزة قيمتها 100 ألف جنيه.



ويذهب "جورج" إلى الفائزين فى بيوتهم ويسلمهم الجائزة بنفسه، أما فى المضمون فهذا البرنامج تم إعداده لفترة تكريمية رمضانية لشخصيات مصرية رفعت اسم مصر فى الأعالى، من خلال ما حققته في حياتها من تميز وإبداع وعبقرية، ويختار كل يوم اسم أضاء فضاءات مصر والعالم بعلمه أو بفنه أو بأدبه أو بثقافته أو بشعره أو بتفوقه، فمصر غنية ليس فقط بنيلها وأرضها وحضارتها، بل هى الأغنى بأبنائها الذين حفروا اسمها بحروف من ذهب فى التاريخ الإنسانى.