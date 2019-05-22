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رياضة

تيتو جارسيا: خطأ نيجيريا وراء ضم أبو الفتوح لمنتخب مصر .. فيديو

الأربعاء 22/مايو/2019 - 01:23 ص
أحمد أبوالفتوح لاعب
أحمد أبوالفتوح لاعب منتخب مصر
محمد رشاد
كشف تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر الاول لكرة القدم ، سبب استدعاء أحمد أبوالفتوح، الظهير الأيسر لنادي سموحة، وذلك خلال القائمة المستدعاة لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019.

قال جارسيا خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أبو الفتوح لاعب رائع وأتابعه منذ بداية الموسم، كذلك فترته مع المنتخب الأولمبي".

أكمل: "مباراة نيجيريا هى ما جعلتنا نصمم على بقاء أبو الفتوح مع المنتخب، فهو يملك شخصية قوية لأنه تمكن من اللعب بعد خطأه وقدم مباراة جيدة ، هذه الشخصية نحتاجها في منتخب مصر، لأنها تعطينا أدوارا كثيرة".

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