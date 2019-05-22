عواد يتراجع.. حذف تدوينات هجومه على جهاز المنتخب بعد استبعاده من قائمة الفراعنة

تراجع محمد عواد، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الإسماعيلى والمعار لصفوف الوحدة السعودي عن هجومه على الجهاز الفني لمنتخب مصر بعد استبعاده من قائمة الفراعنة استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية 2019.





وكان المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، قد اختار 25 لاعبًا استعدادًا لأمم إفريقيا، لم يكن الحارس محمد عواد واحدًا منهم.





وقام محمد عواد بحذف الرسائل النارية التي وجهها للجهاز الفني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.





وكان "عواد" قد علق على استبعاده من القائمة: "والموسم اللي فات كان لأسباب فنية.. هو مين المصدر طيب".





ثم واصل هجومه بتدوينة أخرى، قائلًا: "كل مدرب له وجهة نظر في الاختيار بس لما تكون جاي تتفرج عليا في السعودية وتقولي كابتن محمود الخطيب قالك رشحلى حارس مرمي ترود عليه تقوله... عواد ... كنت مرشحني بناء على ايه ؟"، في إشارة منه إلى مدرب حراس مرمى منتخب مصر أحمد ناجي.





وشهدت القائمة انضمام أربعة حراس من الدوري المصري، وهم: أحمد الشناوي ومحمد الشناوي ‏ومحمد أبوجبل، ومحمود جنش.‏



