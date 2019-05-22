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منوعات

تطبيق طيران الإمارات يضيف اللغة العربية لأول مرة

الأربعاء 22/مايو/2019 - 04:01 ص
تطبيق طيران الإمارات
تطبيق طيران الإمارات
أماني إبراهيم
أعلنت شركة طيران الإمارات عن إتاحة التطبيق الخاص بها باللغة العربية ليصل إجمالي عدد اللغات المدعومة على هذا التطبيق إلى 19 لغة.

ووفقا لصحيفة zawya فإن بإضافة اللغة العربية يعد تطبيق الإمارات أول تطبيق للطيران في العالم يدعم 19 لغة، ومنها العربية، والإنجليزية، والصينية التقليدية والعامية، والتشيكية، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية، واليونانية، والكورية، والبرتغالية، والبولندية وغيرها.

ويذكر أن تطبيق طيران الإمارات يتم تنزيله بمعدل 600 الف مرة شهريا، ويسمح هذا التطبيق للمستخدمين بالبحث عن رحلاتهم وحجزتها وتنسيقها بشكل عام.

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