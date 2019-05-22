بارتفاع جنيها.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22 -5 -2019

ارتفعت أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم، الأربعاء، 22 مايو 2019، بقيمة جنيه مقارنة بأسعار أمس ليسجل جرام عيار 21 الأوسع انتشارا 608 جنيهات.



وسجل عيار 24 نحو 695 جنيها للجرام بارتفاع جنيها أيضا، وبلغ سعر جرام عيار 18 نحو 521 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 406 جنيهات.



وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 4864 جنيها، وبلغ السعر العالمى للذهب نحو 1277 دولارا للأوقية.





