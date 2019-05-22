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فن

لتصير للذكرى معنى أقيم.. فستان زفاف كندة علوش للبيع

الأربعاء 22/مايو/2019 - 12:07 م
صدى البلد
شيرى نبيل
نشرت الفنانة كندة علوش عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة من حفل زفافها.

وقالت كندة: "يمكن صعب نفرط بالأشياء اللي مرتبطة بذكريات جميلة وغالية، وخصوصا فستان الزفاف، بس إذا كان في ناس أخرى يمكن أن تستفيد من تمنه فتصير للذكرى معنى أقيم.. فستان زفافى معروض حاليًا للبيع، لأي حدا مهتم بإنه يشتريه.. وراح اتبرع بسعره لأكتر من جهة خيرية، وذلك هيكون بعلم الشخص اللى هيشتريه".

يشار إلى أن كندة علوش اعتذرت عن بطولة فيلم يجمعها مع عمرو يوسف، بسبب انشغالها بتربية ورعاية ابنتها "حياة".
لتصير للذكرى معنى أقيم.. فستان زفاف كندة علوش للبيع
لتصير للذكرى معنى أقيم.. فستان زفاف كندة علوش للبيع
لتصير للذكرى معنى أقيم.. فستان زفاف كندة علوش للبيع

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