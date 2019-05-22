تفاصيل نقل وتثبيت عمود مرنبتاح في المتحف الكبير بأيد مصرية

قام فريق العمل بالمتحف المصري الكبير بإقامة وتثبيت عمود الملك مرنبتاح فى مكانه النهائي بالبهو العظيم،تحت إشراف اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي المتحف الكبير والمنطقة المحيطة به.



و قام فريق العمل بإجراء أعمال التنظيف الميكانيكي والتنظيف الرطب وتثبيت وتقوية القشورالضعيفة المتواجدة بالعمود.



وحرص فريق العمل على اتباع الطرق العلمية الحديثة في إقامة وتثبيت عمود الملك مرنبتاح بالقاعدة الخاصة به بطرق آمنة دون حدوث أي أضرار بالعمود أثناء العمل.



والعمود مصنوع من الجرانيت الأحمر، ويبلغ ارتفاعه ٥.٦٠م، ويزن ١٠ طن،و تم اكتشاف العمود فى مارس 1970، بواسطة أحد البعثات أثناء التنقيب عن معابد مدينة "أون" الآثرية الموجودة بمنطقة عرب الحصن بالمطرية.



وجرى نقل العمود من موقعه بمنطقة عرب الحصن إلى منطقة القلعة فى عام ٢٠٠٦، وخضع لأعمال الترميم وظل مودع بالقلعة حتي عام ٢٠١٨ إلي أن قامت إدارة الترميم الآولي ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير بنقل العمود إلى مكان عرضه الدائم بالبهو العظيم بالمتحف الكبير