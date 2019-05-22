موجها بحُسن معاملة المرضى.. محافظ كفرالشيخ يتفقد مستشفى مطوبس.. صور

تفقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، مستشفى مطوبس المركزي؛ للتعرف على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.



ووجه محافظ كفرالشيخ، بحُسن معاملة المرضى والتخفيف عنهم وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى مشددًا على التزام الأطباء والتمريض وكافة العاملين بساعات العمل الرسمية والنبوتجيات لتلبية احتياجات المرضى.



جاء ذلك بحضور اللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، و هالة أبو السعد، والمحاسب علاء سلام، أعضاء مجلس النواب، والدكتور محمد كمال، مساعد وكيل الوزارة، والدكتورة سماح جاد، مدير عام إدارة المستشفيات، والعميد أحمد نافع، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى الفشل الكلوى والكبدى بمطوبس، والدكتور سامى هيكل، مدير مستشفى مطوبس المركزى، وعدد من القيادات التنفيذية.