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حوادث

بعد تداولها على مواقع التواصل.. مصدر أمني يوضح حقيقة القبض على طلاب بـ الثانوية العامة

الأربعاء 22/مايو/2019 - 10:59 م
مظاهرات طلاب الثانوية
مظاهرات طلاب الثانوية العامة
مصطفى الرماح
نفى مصدر أمنى صحة ما تم نشره من صور ببعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعى على شبكة "المعلومات الدولية" الإنترنت، بشأن قيام أفراد تابعين لوزارة الداخلية يرتدون الملابس المدنية بإلقاء القبض على طلاب بمرحلة الثانوية العامة أثناء تظاهرهم أمام وزارة التربية والتعليم.

وأكد المصدر أن هذه الصور تعود لأشخاص لا ينتمون لوزارة الداخلية إضافةً إلى أن تاريخ الصور يعود لعام 2015 ونشرت بعدد من الحسابات بذات التاريخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة فى حينه.

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