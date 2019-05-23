ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

صلوا عليه.. دعاء ديني لـ سمية الخشاب .. فيديو

الخميس 23/مايو/2019 - 01:48 ص
سمية الخشاب
سمية الخشاب
شروق إبراهيم
طرحت الفنانة سمية الخشاب دعاء دينيا بعنوان " صلوا عليه" عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، والذي كانت انتهت من تسجيله منذ بضعة أيام.

والدعاء من كلمات هشام صادق وألحان سمية الخشاب وتوزيع محمد عباس، وهو فريق العمل الغنائي الذي يتعاون مع سمية في الفترة الأخيرة.

يذكر أن سمية الخشاب اثارت الجدل بتصريحاتها حول زوجها السابق الفنان أحمد سعد الذي اتهمه بالتعدي عليها بالضرب وإهانتها في أحد البرامج الشهيرة.

ترشيحاتنا

فيفا يتراجع عن رفع عدد منتخبات كأس العالم 2022 في قطر .. لهذا السبب

العظمى تتجاوز 45 درجة.. اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة في محافظتك اليوم

البنتاجون يدرس طلباً لإرسال 5000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط

للاستفادة من المقابر .. ولاية أمريكية تحول الجثث إلى سماد عضوي

شاهد| جورج قرداحي يسلم 100 ألف جنيه جائزة اسم من مصر لفائزة من الشرقية

البدري: ما حققه بيراميدز إنجاز.. والتكهن ببطل الدوري مستحيل

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف تفاجئ متابعيها بإطلالة جديدة.. صور

بإطلالة كلاسيك.. زوجة تامر حسنى تستعرض أناقتها بهذا الفستان.. صور

بفستان لافت.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار على إنستجرام.. صور