صلوا عليه.. دعاء ديني لـ سمية الخشاب .. فيديو

طرحت الفنانة سمية الخشاب دعاء دينيا بعنوان " صلوا عليه" عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، والذي كانت انتهت من تسجيله منذ بضعة أيام.



والدعاء من كلمات هشام صادق وألحان سمية الخشاب وتوزيع محمد عباس، وهو فريق العمل الغنائي الذي يتعاون مع سمية في الفترة الأخيرة.



يذكر أن سمية الخشاب اثارت الجدل بتصريحاتها حول زوجها السابق الفنان أحمد سعد الذي اتهمه بالتعدي عليها بالضرب وإهانتها في أحد البرامج الشهيرة.

