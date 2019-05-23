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فن

ولد الغلابة الحلقة 17.. أحمد السقا ومي عمر يخفيان المخدرات في المدرسة

الخميس 23/مايو/2019 - 09:39 ص
ولد الغلابة
ولد الغلابة
سعيد فراج
عرضت قناة mbc مصر الفضائية، الحلقة الـ 17 من مسلسل "ولد الغلابة" للفنان أحمد السقا، ضمن الموسم الرمضاني، والتي شهدت العديد من الأحداث المثيرة.

وخلال أحداث الحلقة 17 من مسلسل ولد الغلابة، يهرب عيسى الغانم (أحمد السقا) وفرح (مي عمر) من رشوان (عماد زيادة)، ويفران بسيارة المخدرات، لكن الأخير يطاردهما بسيارته، وأثناء المطاردة تنقلب سيارة رشوان به في الترعة.

يبحث عيسى وفرح عن مخبأ لإخفاء المخدرات به، وبعد تفكير وجدل طويل يستقران على إخفاء المخدرات في مخزن داخل المدرسة التي يعمل بها عيسى، فيصاب بتأنيب الضمير.

يحاول كلا من عيسى وفرح الحصول على مهلة إضافية لبيع المخدرات وإعطاء عبد القادر ما يريده من مال لكن الأخير يرفض، وتختتم أحداث الحلقة بزيارة عيسى إلى رشوان داخل المستشفى.

ويشارك في بطولة المسلسل أيضا بجانب أحمد السقا، محمد ممدوح تايسون، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، صفاء الطوخي، مجدى بدر، وآخرون، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، للمنتج صادق الصبّاح.

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