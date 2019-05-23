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أخبار العالم

الشرطة الإندونيسية: اثنان من مثيري الشغب بايعا داعش

الخميس 23/مايو/2019 - 11:00 ص
الشرطة الإندونيسية
الشرطة الإندونيسية
رويترز
قالت الشرطة الإندونيسية، اليوم الخميس، إن رجلين اعتقلا لارتكابهما أعمال شغب هذا الأسبوع ينتميان لجماعة بايعت تنظيم داعش.

وشهدت العاصمة الإندونيسية جاكرتا ليلتين من الشغب والاشتباكات بين الشرطة ومحتجين بعد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات التي أظهرت فوز الرئيس جوكو ويدودو على منافسه برابو سوبيانتو في السباق الانتخابي الذي جرى الشهر الماضي.

وقال محمد إقبال المتحدث باسم الشرطة الوطنية "خرجا بنية الجهاد خلال احتجاجات 21 و22 مايو". وأضاف أنهما ينتميان لجماعة تدعى (جاريس) والتي بايعت داعش.

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