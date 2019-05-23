الأبيض الأقرب.. فرص الأهلي والزمالك في حصد لقب الدورى الممتاز

لا تزال لعبة الكراسى الموسيقية تفرض نفسها على قمة الدورى الممتاز لموسم 2018 /2019 بين الأهلى والزمالك ، بعد التعادل المثير أمس للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى أمام الإسماعيلى بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت بينهما فى إطار اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ18 من منافسات الدورى .
وارتفع رصيد الأهلى إلى 74 نقطة محتلا بها صدارة المسابقة ، وبلغة الأرقام فإن موقف المادر الأحمر أصبح فى يد الزمالك الذى يمتلك 66 نقطة محتلا بها المركز الثالث ، ولكن أبناء القلعة البيضاء لديهم 3 مباريات مؤجلة أمام كل من الإسماعيلى والإنتاج الحربى وحرس الحدود .
وفى حال نجح الزمالك فى الفوز بها سيصبح الأبيض على قمة الدورى بفارق نقطة، المباريات المتبقية للزمالك، الإنتاج الحربي (30 مايو) ، حرس الحدود أو الجونة (3 يونيو) ،الإسماعيلي (بعد كأس الأمم)، الأهلي (بعد كأس الأمم)، بينما يتبقى للأهلي مباراتان أمام كلا من المقاولون العرب والزمالك.
فوز الأهلي بجميع مبارياته بما فيها مباراته أمام الزمالك يمنحه لقب الدوري ، فوز الزمالك بالمؤجلات والتعادل مع الأهلي يمنحه اللقب.