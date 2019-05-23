الأبيض الأقرب.. فرص الأهلي والزمالك في حصد لقب الدورى الممتاز

لا تزال لعبة الكراسى الموسيقية تفرض نفسها على قمة الدورى الممتاز لموسم 2018 /2019 بين الأهلى والزمالك ، بعد التعادل المثير أمس للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى أمام الإسماعيلى بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت بينهما فى إطار اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ18 من منافسات الدورى .





وارتفع رصيد الأهلى إلى 74 نقطة محتلا بها صدارة المسابقة ، وبلغة الأرقام فإن موقف المادر الأحمر أصبح فى يد الزمالك الذى يمتلك 66 نقطة محتلا بها المركز الثالث ، ولكن أبناء القلعة البيضاء لديهم 3 مباريات مؤجلة أمام كل من الإسماعيلى والإنتاج الحربى وحرس الحدود .





وفى حال نجح الزمالك فى الفوز بها سيصبح الأبيض على قمة الدورى بفارق نقطة، المباريات المتبقية للزمالك، الإنتاج الحربي (30 مايو) ، حرس الحدود أو الجونة (3 يونيو) ،الإسماعيلي (بعد كأس الأمم)، الأهلي (بعد كأس الأمم)، بينما يتبقى للأهلي مباراتان أمام كلا من المقاولون العرب والزمالك.



