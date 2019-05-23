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رياضة

النادي الإسماعيلي.. قائد الدراويش يخضع للأشعة وتحديد موقفه من الإصابة

الخميس 23/مايو/2019 - 05:23 م
فريق الاسماعيلى
فريق الاسماعيلى
يسرى غازى
يخضع محمود متولى قائد فريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلي إلى الأشعة تحت إشراف الجهاز الطبي للدراويش بعد تعرضه إلى الإصابة فى مباراة الأهلى بالدورى الممتاز.

وتعرض محمود متولى إلى خلع فى الترقوة أثناء مشاركته فى لقاء الأهلي بعد الإحتكاك فى إحدى الكرات الخطيرة ما استوجب إخراجه وخضوعه للأشعة لتحديد موقفه النهائى.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مع نظيره الأهلي 1-1 فى المباراة التى جمعت بين الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ18 من الدوري الممتاز وتقدّم للمارد الأحمر المغربي وليد آزارو فيما تعادل للدراويش اللاعب كريم بامبو.

ويتصدّر الأهلي جدول الترتيب برصيد 73 نقطة جمعها من 31 مباراة فيما يحتل الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 42 نقطة جمعها من 31 لقاء.

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