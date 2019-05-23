محاربو الصحراء يستعدون لأمم إفريقيا بملاقاة بوروندي ومالي

يلعب منتخب الجزائر الأول لكرة القدم مباراتين وديتين استعدادا للمشاركة في أمم إفريقيا 2019 بمصر والمقرر انطلاقها يوم 21 من يونيو المقبل على ان تقام مباراة النهائي يوم 19 يوليو.



ويلتقي محاربو الصحراءبمنتخب بوروندي يوم الثلاثاء 11 يونيو بقطر، ثم يواجه منتخب مالي يوم الأحد 16 يونيو، كما ينطلق معسكر منتخب الجزائر استعدادا للبطولة يوم الثالث من يونيو المقبل بالمركز الفني بسيدي موسى.



ومن المقرر أن تطير بعثة منتخب الجزائر إلى القاهرة يوم الثلاثاء 18 يونيو، كما يتواجد منتخب الجزائر في المجموعة الثالثة رفقة السنغال وكينيا وتنزانيا.