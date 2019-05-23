ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

خلال أشهر.. واتساب يبدأ عرض الإعلانات عبر الـ Stories.. صور

الخميس 23/مايو/2019 - 09:58 م
واتساب
واتساب
آية جمعة
يطلق تطبيق التراسل الفوري، العديد من الميزات الجديدة باستمرار وعلى أساس منتظم، وفيما يتعلق بذلك، أعلنت المنصة المملوكة لشركة فيسبوك، منذ فترة، عن تطويرها ميزة عرض الإعلانات داخل التطبيق.

وأكدت شركة فيسبوك أنها ستبدأ نشر الإعلانات على تطبيق واتساب المملوك لها مطلع العام المقبل، في محاولة للاستفادة من العدد الكبير من المشتركين في التطبيق للترويج للمنتجات والتسويق.

ووفقا لما ذكره موقع "أندرويد بيت" التقني، ستسمح ميزة واتساب الجديدة للمعلنين بعرض اعلاناتهم في قصص واتساب، الأمر الذي سيجعل عملية شراء المنتجات أسهل من خلال تطبيق واتساب، ويمكن أيضا عرض المنتجات ومشاركتها مباشرة على واتساب، ويمكنك تصفح كتالوج منتجات الشركة المعلن دون الحاجة إلي مغادرة واتساب.

ويذكر أن فيسبوك استخدام ميزة الإعلانات والتسوق من خلال تطبيق ماسنجر، و بدأ استخدامه كمتجر للتسوق الالكتروني مثل تطبيق إنستجرام.

ومن ميزات واتساب الجديدة، أيضًا ميزة لتنسيق رسائل واتساب بطريقة جذابة، وسوف تصدر جميع الميزات الجديدة في نسخة واتساب التجريبية قريبا.

ترشيحاتنا

برئاسة شوبير .. أبو ريدة يشكل لجنة لبحث مشاكل الدوري

انهيار جديد للدولار.. لماذا يتراجع سيد العملات أمام الجنيه المصري

إسرائيل تستغيث بدول مجاورة للمساعدة في إطفاء الحرائق

الأهلي السبب.. شرط فريق بتروجيت للتراجع عن قرار عدم مواجهة المقاولون

ضربة موجعة جديدة لشركة هواوي الصينية.. فيديو

حلا شيحة تعلق للمرة الأولى على مقلب رامز في الشلال

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسرين طافش بإطلالة رمضانية تبهر متابعيها على الانستجرام.. صور

سوزان نجم الدين تحتفل بنجاح ابن أصول فى صدى البلد.. صور

عمال واتوبيسات ومقطورة.. ضحايا وخسائر ارتفاع حرارة الجو .. تفاصيل فيديو وصور