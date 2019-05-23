خلال أشهر.. واتساب يبدأ عرض الإعلانات عبر الـ Stories.. صور

يطلق تطبيق التراسل الفوري، العديد من الميزات الجديدة باستمرار وعلى أساس منتظم، وفيما يتعلق بذلك، أعلنت المنصة المملوكة لشركة فيسبوك، منذ فترة، عن تطويرها ميزة عرض الإعلانات داخل التطبيق.



وأكدت شركة فيسبوك أنها ستبدأ نشر الإعلانات على تطبيق واتساب المملوك لها مطلع العام المقبل، في محاولة للاستفادة من العدد الكبير من المشتركين في التطبيق للترويج للمنتجات والتسويق.



ووفقا لما ذكره موقع "أندرويد بيت" التقني، ستسمح ميزة واتساب الجديدة للمعلنين بعرض اعلاناتهم في قصص واتساب، الأمر الذي سيجعل عملية شراء المنتجات أسهل من خلال تطبيق واتساب، ويمكن أيضا عرض المنتجات ومشاركتها مباشرة على واتساب، ويمكنك تصفح كتالوج منتجات الشركة المعلن دون الحاجة إلي مغادرة واتساب.



ويذكر أن فيسبوك استخدام ميزة الإعلانات والتسوق من خلال تطبيق ماسنجر، و بدأ استخدامه كمتجر للتسوق الالكتروني مثل تطبيق إنستجرام.



ومن ميزات واتساب الجديدة، أيضًا ميزة لتنسيق رسائل واتساب بطريقة جذابة، وسوف تصدر جميع الميزات الجديدة في نسخة واتساب التجريبية قريبا.