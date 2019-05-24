إفطار رمضاني لهيئة الإغاثة الكاثوليكية بسوهاج بحضور ممثلي الأوقاف وبيت العائلة

نظم مكتب التنمية والخدمات الإنسانية التابع لمطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج بدعوة من نيافة الأنبا يوسف أبوالخير، وبالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية "الإفطار الرمضانى السنوي لمشروع بكرة" ، لأكثر من 80 شخصا من مختلف مراكز المحافظة.



حضر الافطار الأب ارميا عياد مدير مكتب التنمية والدكتور مايكل كمال، مدير البرامج، واللواء ممدوح مقلد، عضو مجلس النواب عن دائرة سوهاج، والشيخ على خليل ممثلًا عن مديرية الأوقاف، وعلاء زيدان أمين عام بيت العائلة بسوهاج، واحمد العنانى عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، ايليا ور، عضو نقابة بريد سوهاج، ومفيد أسعد ومؤمن الدك ممثلين عن مجلس الشباب المصرى.



بدأ الإفطار بعروض لشباب مشروع بكرة لما نفذوه من أنشطة ثقافية ودوائر حوار وكيف أثرت فى وعيهم وتثقيفهم على مستوى القرية وعلى المستوى الشخصى لهم ، كما عرض المعلمون أنشطتهم مع الأطفال التى تبرز مدى نجاحهم وتأثيرهم فى إحداث تغير واضح فى وعى وفكر الأطفال ، وأيضا قام الشباب بعمل فقرة مفتوحة للحوار لكل المشاركين.



وألقى النائب ممدوح مقلد كلمة أكد فيها على عمق العلاقات التى تربطنا جميعًا مسلمين ومسيحيين، وانه دائم السعى لإرساء مبادئ السلام والتعايش ما بين الناس، لأننا أبناء وطن واحد والدين لله والوطن للجميع.



من جانبه، أوضح علاء زيدان، أمين عام بيت العائلة المصرية دور بيت العائلة فى ادارة الصراعات فى المجتمع المصرى قبل أن تتضخم وتتسبب فى فتن ما بين طوائف الشعب، مؤكدا أن التضافر بين الأمة المصرية قوى لا يفرقه شيء.



وأضاف مايكل صحصاح مدير مشروع بكرة بسوهاج أن مشروع بكرة والذى ينفذه مكتب التنمية والخدمات الانسانية بمطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية والذى يهدف الى نشر قيم السلام والتعايش المشترك ودعم مبادئ السلام فى المجتمع، ونهاية قدم الأب أرمياء الشكر للحضور ولفريق عمل هيئة الإغاثة ومشروع بكرة بسوهاج.