ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إفطار رمضاني لهيئة الإغاثة الكاثوليكية بسوهاج بحضور ممثلي الأوقاف وبيت العائلة

الجمعة 24/مايو/2019 - 02:21 ص
صدى البلد
خالد رياض
نظم مكتب التنمية والخدمات الإنسانية التابع لمطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج بدعوة من نيافة الأنبا يوسف أبوالخير، وبالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية "الإفطار الرمضانى السنوي لمشروع بكرة" ، لأكثر من 80 شخصا من مختلف مراكز المحافظة.

حضر الافطار الأب ارميا عياد مدير مكتب التنمية والدكتور مايكل كمال، مدير البرامج، واللواء ممدوح مقلد، عضو مجلس النواب عن دائرة سوهاج، والشيخ على خليل ممثلًا عن مديرية الأوقاف، وعلاء زيدان أمين عام بيت العائلة بسوهاج، واحمد العنانى عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، ايليا ور، عضو نقابة بريد سوهاج، ومفيد أسعد ومؤمن الدك ممثلين عن مجلس الشباب المصرى.

بدأ الإفطار بعروض لشباب مشروع بكرة لما نفذوه من أنشطة ثقافية ودوائر حوار وكيف أثرت فى وعيهم وتثقيفهم على مستوى القرية وعلى المستوى الشخصى لهم ، كما عرض المعلمون أنشطتهم مع الأطفال التى تبرز مدى نجاحهم وتأثيرهم فى إحداث تغير واضح فى وعى وفكر الأطفال ، وأيضا قام الشباب بعمل فقرة مفتوحة للحوار لكل المشاركين.

وألقى النائب ممدوح مقلد كلمة أكد فيها على عمق العلاقات التى تربطنا جميعًا مسلمين ومسيحيين، وانه دائم السعى لإرساء مبادئ السلام والتعايش ما بين الناس، لأننا أبناء وطن واحد والدين لله والوطن للجميع.

من جانبه، أوضح علاء زيدان، أمين عام بيت العائلة المصرية دور بيت العائلة فى ادارة الصراعات فى المجتمع المصرى قبل أن تتضخم وتتسبب فى فتن ما بين طوائف الشعب، مؤكدا أن التضافر بين الأمة المصرية قوى لا يفرقه شيء.

وأضاف مايكل صحصاح مدير مشروع بكرة بسوهاج أن مشروع بكرة والذى ينفذه مكتب التنمية والخدمات الانسانية بمطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية والذى يهدف الى نشر قيم السلام والتعايش المشترك ودعم مبادئ السلام فى المجتمع، ونهاية قدم الأب أرمياء الشكر للحضور ولفريق عمل هيئة الإغاثة ومشروع بكرة بسوهاج.
إفطار رمضاني لهيئة الإغاثة الكاثوليكية بسوهاج بحضور ممثلي الأوقاف وبيت العائلة
إفطار رمضاني لهيئة الإغاثة الكاثوليكية بسوهاج بحضور ممثلي الأوقاف وبيت العائلة
إفطار رمضاني لهيئة الإغاثة الكاثوليكية بسوهاج بحضور ممثلي الأوقاف وبيت العائلة
إفطار رمضاني لهيئة الإغاثة الكاثوليكية بسوهاج بحضور ممثلي الأوقاف وبيت العائلة

ترشيحاتنا

برئاسة شوبير .. أبو ريدة يشكل لجنة لبحث مشاكل الدوري

الطف قليلا .. اعرف حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة في محافظتك

حدوتة مصرية.. رفع آذان المغرب داخل كنيسة بـ الأقصر.. صور

#دوري_تفصيل_للزمالك يتصدر تويتر.. ونشطاء: اتحاد الكرة يحب الزمالك

إطلاق سراح معصوم مرزوق والقزاز والبنا وسلامة ونرمين حسين

انهيار جديد للدولار.. لماذا يتراجع سيد العملات أمام الجنيه المصري

ads

صدمة.. محمد رمضان يعلن وفاة عضو بـ فريق عمله

ذهبا لأداء صلاة التراويح وعادا للمنزل ليجدا طفليهما متفحمين بحريق هائل بالمحلة.. صور

بكتيريا عنيدة وموت مفاجئ.. لجنة سلامة الغذاء تكشف حقيقة الثوم المسبب للتسمم

مفاجأة فى أزمة الدوري.. ننشر تعهد رئيس الزمالك بـ خوض 3 مباريات في مايو.. مستند

بدوية: السيسي تناول الإفطار معنا كمواطن.. وزوجها: الريس قال انتظروا حاجات حلوة بسيناء..صور

تعرف على التردد.. إطلاق قناة تايم سبورت لإذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية مجانا

انهيار جديد للدولار.. لماذا يتراجع سيد العملات أمام الجنيه المصري

مفاجأة.. الشيوخ الأمريكي: إنهاء الشراكة مع تركيا في صفقة طائرات f35 بموازنة البنتاجون الجديدة

الزمالك vs نهضة بركان .. كريستيان جروس يجهز مفاجأة لـ لابا كودجوا

تعرف على التفاصيل.. انطلاق قناة تايم سبورت لبث الأمم الإفريقية السبت

نجيب ساويرس بعد التبرع لمستشفى: اشكر كل من ساهم وغرمني

نجيب ساويرس: كنت بخاف أتعامل مع الحكومة وفريق مدبولي غيّر فكرتي.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب حرارة الجو المرتفعة.. تفحم 3 عمال في حريق مصنع بمدينة السادات بالمنوفية.. اشتعال أتوبيسي نقل عام بالقاهرة.. و13 نصيحة لمواجهة الموجة الحارة.. فيديو وصور

حدوتة مصرية.. رفع آذان المغرب داخل كنيسة بـ الأقصر.. صور

نسرين طافش بإطلالة رمضانية تبهر متابعيها على الانستجرام.. صور