فوائد تناول أرجل وأجنحة الدجاج

انتشرت العديد من التحذيرات علي السوشيال ميديا من تناول أجنحة الدجاج التي يعشقها الكثير ، حيث انتشرت معلومات بأن الأجنحة من الاشياء الموجودة بالدجاجة ولابد من الاستغناء عنها لاحتوائها علي الهرمونات المحقونة



وردت شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء ان الاعتقاد السائد هو أن الجناح هو مكان الحقن في الدواجن وهذا الاعتقاد غير صحيح لأن الدجاجة يتم حقنها أيضا في الورك وفي عضلة الصدر، وتأخذ تحصينات ايضا تحت جلد الرقبة، فإذا كانت الدجاجة محقونة بعقاقير سيكون بعض المتبقيات في الأجزاء المحقونة، لذلك مقولة استغنوا عن الأجنحة علميا غير صحيحة.



كما كشفت شيرين أن أرجل الدواجن لها فوائد عظيمة ولها شهرة في بعض الدول هي وحساءها لأنها تحتوي على نسبة عالية من الكولاچين المفيد لخلايا البشرة والجسم



وبعض الدول تستخدمها في تصنيع الچيلي بالنكهات المتعددة وصناعات أخرى عديدة.