تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال 48 ساعة المقبلة.. فيديو

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 48 ساعة المقبلة.



وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دى إم سي تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم، 42 والغد 36 .



وأشار إلى أن، البلاد فى فصل الربيع وهناك تقلبات فى الأحوال الجوية، وكشف أن ما تشهده البلاد هو تغييرا في التكتلات الهوائية و ما يحدث الآن طبيعيا وليس له علاقة بأن يكون فصل الصيف مرتفع الحرارة.



