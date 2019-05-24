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أخبار العالم

حريق في مركز تجاري في الهند يودي بحياة 7 على الأقل

الجمعة 24/مايو/2019 - 03:43 م
حريق في الهند
حريق في الهند
رويترز
قال مسؤول في خدمة الإطفاء إن حريقا اندلع في مركز للتسوق في الهند اليوم الجمعة وأودى بحياة سبعة أشخاص على الأقل.

وذكرت قنوات تلفزيونية أن بعض الأشخاص قفزوا من المبنى الواقع في مدينة سورات بغرب البلاد هربا من النيران.

وقال سودهير جادفي المسؤول في خدمة الإطفاء بالمدينة إن ما يصل إلى 25 شخصا محاصرون في المبنى.

وأضاف لرويترز عبر الهاتف "فرق الإطفاء موجودة في الموقع وتعمل على إنقاذهم".

وعبر رئيس الوزراء ناريندرا مودي على تويتر عن تعاطفه مع الأسر المكلومة.

وقال مودي "يعتصرني الألم بسبب مأساة الحريق في سورات".

وتابع "نتمنى الشفاء العاجل للمصابين" مضيفا أنه أمر السلطات بتقديم المساعدة.

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