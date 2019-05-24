جميلة العياط .. هنادي هاني بالحجاب في رمضان

نشرت الفنانة هنادي هاني مهنا، عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" صورة بالحجاب.



وحظيت الصورة على إعجاب المتابعين لها، خاصة بعد النجاح الذي حققته هذا العام خلال مشاركتها في كل مسلسلات حكايتي وزلزال وبركة.



يذكر أن مسلسل زلزال من بطولة محمدرَمضان وحلا شيحا ومني عبد الغني ومن إخراج إبراهيم فخر وعرفت فيه بـ"جميلة العياط"، اما مسلسل بركة فمن بطولة عمرو سعد وهالة صدقي، واخيرا مسلسل حكايتي من بطولة ياسمين صبري ووفاء عامر.