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رياضة

رمضان صبحي ومعلول يشاركان في تدريبات الأهلي كاملة

الجمعة 24/مايو/2019 - 11:34 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
عبدالحكيم أبو علم
شارك رمضان صبحي وعلي معلول، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة مساء اليوم، الجمعة، كاملة، رغم مشاركتهما أساسيَين، أمس الأول، أمام الإسماعيلي منذ بدايتها إلى نهايتها.

وحرص رمضان ومعلول على التواجد في التقسيمة الفنية التي أشرف عليها الجهاز الفني، بقيادة مارتن لاسارتي.

وكان لاسارتي قد أجرى 3 تغييرات في مباراة الإسماعيلي الأخيرة، حيث دفع بكلٍ من صالح جمعة، وجيرالدو، وأحمد فتحي، على حساب حسين الشحات، وحسام عاشور، ووليد سليمان، على الترتيب.

واستأنف الأهلي تدريباته، مساء الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق، أمس، عقب مواجهة الإسماعيلي.

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