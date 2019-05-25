اقضي على الكوليسترول والدهون الثلاثية بهذه الطريقة

كثيرون هم المصابون بالكوليسترول والدهون الثلاثية وارتفاع ضغط الدم، والسبب الغالب وراء إصابة الكثيرين بهذه الأمراض هو عدم اتباعهم لنظام غذائي صحي أو على الأقل الاعتدال في تناولهم لطعامهم والحرص على تنويعه، ولذلك تقدم صحيفة الديلي ميل الإنجليزية النصيحة لمن يعانون من هذه الأمراض.



ويتمثل الخطر الأكبر للكوليسترول إنه يعيق تدفق الدم في الشرايين، ومع ارتفاعه في الدم، تتكون ترسبات دهنية داخل جدران الأوعية الدموية، وهي التي تحد من تدفق الدم في الشرايين بشكل طبيعي، وهو ما يجعل صاحب هذه الأعراض يعاني من أعراضٍ مختلفة قد تصل إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.



وفي رمضان يجب الحرص على عدم تناول الأطعمة الدسمة والاكتفاء بأخذ قدر يوصي به الطبيب المختص على حسب حالة كل شخص، مع استبدال الوجبات الدسمة والسكريات والحلويات بأكلات خفيفة والإكثار من شرب الماء.



ولذلك فالحل الأول، هو الذهاب للطبيب واتباع الإرشادات الطبية والعلاجات.



وللقضاء على الكوليسترول أو عدم الشعور بأعراضه يجب إتباع نمط حياة يومي صحي.



بالممارسة اليومية للرياضة حتى ولو نصف ساعة والمشي من نصف ساعة إلى ساعة، والحركة دومًا أفضل من ركوب السيارات عند الحاجة للتبضع أو الذهاب إلى مكان قريب.



وقف التدخين وتجنب جميع منتجات التبغ.



الذهاب لطبيب تغذية لكي يساعدك على انقاص الوزن.



والتعويض عن الوجبات الدسمة بأطعمة غنية بالألياف، وألا تتجاوز كمية الطعام الغني بالكوليسترول في جسمك 300 ميليجرام من الكولسترول يوميا، والإكثار من العصائر الطبيعية والخضار والفواكه والأسماك، والبعد عن المقليات والمسبكات والدهون، وتناول الطعام مسلوق أو مشوي، فبعد فترة من المداومة على هذه النصائح، فبالتأكيد ستصبح صحتك في أفضل حال.