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الرئيس السيسي احتفالا بيوم أفريقيا: قارتنا تخطو بثبات نحو التنمية المستدامة

السبت 25/مايو/2019 - 10:12 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
كـريـم الـخـطـيـب
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدول والشعوب الإفريقية بمناسبة يوم أفريقيا.

وقال «السيسي» خلال كلمته بمناسبة يوم أفريقيا، إن يوم أفريقيا ذكرى تاريخية شهدت تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية وتعزيز العمل المشترك.

وأوضح الرئيس السيسي إلى أن قارتنا العزيزة تخطو بثبات نحو تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه يجب أن نسعى نحو تأهيل شباب القارة والمرأة الأفريقية.

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