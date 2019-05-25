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رياضة

نابولي يرفض عرضا ضخما من ريال مدريد لضم كوليبالي

السبت 25/مايو/2019 - 01:26 م
كوليبالي
كوليبالي
محمد السعيد
رفض نادي نابولي الإيطالي عرضًا ضخما من نادي ريال مدريد الإسباني، للتعاقد مع مدافعه السنغالي خاليدو كوليبالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت":"أن إدارة نابولي رفضت عرضًا بـ 90 مليون يورو من ريال مدريد، لضم كوليبالي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن كوليبالي يملك شرطُا جزائيًا في عقده مع نابولي، يسمح له بالرحيل إلى أي نادٍ خارج إيطاليا، مقابل 150 مليون يورو.

ويسعى ريال مدريد لتدعيم خط دفاعه، بعد اقتراب مدافعه سيرجيو راموس من الرحيل، خلال الصيف المقبل.

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