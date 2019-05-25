سمسار خطط وأصحابه نفذوا.. تفاصيل 96 تحريات في مقتل طبيب يمني بـ فيصل.. صور

4 أيام من التحريات مضتها فرق البحث بمديرية امن الجيزة، بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لتحديد هوية المتهمين بقتل الطبيب اليمني نجيب م داخل شقته بمنطقة فيصل.





- العقل المدبر للجريمة.. سمسار

96 ساعة مضتها فرق المباحث بقيادة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة حتى نجحوا في حل لغز الجريمة وتحديد هوية الجناة حيث تبين ان السمسار الذي ساعد المجني عليه في شراء الشقة هو العقل المدبر للجريمة وانه عندما علم بثرائه قرر التخطيط لسرقته فاستعان باثنين اخرين من اصدقائه يعملان في السمسمرة وحراسة العقارات واتفق معهم علي سرقة المجني عليه مستغلا حيازته لنسخة من مفتاح الشقة خاصة انه كان يذهب اليها مع المجني عليه عندما اشتراها قبل ١٥ يوما من الجريمة.





- المتهمين وتنفيذ جريمتهم

وشرحت التحريات ان المتهمين حددوا وقت ارتكاب الجريمة يوم ١٩ مايو وتوجهوا إلى الشقة الساعة السادسة صباحا بعدما حدد لهما السمسار مكانها وانتطرهما بالاسفل فصعدا اليها وفتحا الباب بالمفتاح وعندما شعر بهما المجني عليه قاما بتكبيله وتكميم فمه واثناء بحثهما عن الاموال اختنق المجني عليه نتيحة شدة التكميم فاستولي المتهمان علي ٦٨ ألف جنيه و٥٠٠ دولار و١٢ ألف دينار يمني وفرا هاربين والتقيا بالسمسار وتفاسموا الأموال وفروا هاربين.





- ضبط المتهمين في المنيا

حدد فريق البحث مكان المتهمين وتبين ان جميعهم من محافظة المنيا فتم إعداد عدة مأموريات لمطاردتهم ونجحت القوات برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور والرواد ايمن سكوري وكريم عبد الرازق واحمد مندور معاوني المباحث في ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بالجريمة كاملة، تم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة للتحقيق.





كانت البداية بتلقي اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية اخطارا يوم ٢٠ مايو بالعثور علي جثة مسن يمني الجنسية داخل شقة بمنطقة فيصل انتقلت علي الفور مباحث الجيزة وتبين ان الجثة لطبيب جراح يدعي نجيب.م.ط يقطن بمفرده في شقة وعثر عليه جثة هامدة مقيد من اليدين والقدمين وحول فمه لاصق.





ورجحت المعاينة والمناظرة الأولية أن المجني عليه مات مخنوقا حيث لاتوجد اصابات بجسده كما تبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة ورجحت التحريات أن الجريمة تمت بدافع السرقة، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الجريمة حيث تولي ضباط المباحث فحص كاميرات المراقبة المطلة علي عقار المجني عليه واستجواب الجيران وسكان الشارع المحيط بمسرح الجريمة.



