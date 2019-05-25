محافظ بني سويف: توريد 153 ألف طن قمح بالصوامع منذ بداية الموسم

واصل المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف متابعته لسير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا للخروج بالموسم بالشكل المطلوب، والتي أسهمت بشكل كبير فى تذليل العقبات وإحكام الرقابة والمتابعة ومراعاة مصلحة المزارعين والبعد المكانى للمواقع التخزينية والمساحات المنزرعة.





أعلن المحافظ المستشار هاني عبد الجابر أنه "وطبقًا للتقرير اليومي الذي تعده لجنة توريد القمح" فقد وصل إجمالي ما تم توريده وفرزه بالشون والصوامع إلى 153 ألف طن"وذلك منذ بداية موسم التوريد متنصف أبريل الماضي وحتى صباح اليوم السبت"،،فيما تبلغ السعة التخزينية المتوفرة بالمحافظة 244 ألفا و162 طنا، موزعة بواقع 150 ألف طن صوامع، و40 ألفا و960 طنا بالشون الأسمنية و7360 طنا بالهناجر المعدنية بالإضافة الشون الترابية التي تستخدم حاليا كمراكز تجميع فقط وتسع 45842 طنا.





أوضح المهندس مصطفى راشد رئيس اللجنة،أن أعمال التوريد واستلام المحصول تسير بشكل سلس ومنتظم دون معوقات مؤثرة أو مشكلات في محيط مواقع الاستلام والتوريد بالصوامع والشون، خاصة في ظل العمل بنظام الفترتين في شهر رمضان، إذ تبدأ الفترة الأولى منذ الساعة 8 صباحًا حتى 4 عصرا، لتتوقف ثم تستأنف أعمال التوريد في الفترة المسائية عقب الإفطار لتبدأ الساعة 8 وحتى 11 مساء.



