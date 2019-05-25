بحضور قيادات الوزارة.. الأوقاف تحتفل بفتح مكة بمسجد السيدة نفيسة

احتفلت وزارة الأوقاف بفتح مكة بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بحضور الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني ، والشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة ، ولفيف من قيادات الوزارة.



وأكدت قيادات الوزارة خلال احتفالهم، أن في العشر الأواخر من رمضان تحتفل الدولة بليلة القدر وتكريم حفظة القرآن الكريم ، مما يؤكد أننا عند كل مناسبة دينية نقف معها لنعظم شعائر الله تعالى ، ونعمل على نشر صحيح الإسلام ، وذلك في مواجهة الإفراط والتفريط والغلو والتقصير .



وطالب قيادات الوزارة الاستفادة من الدروس والعبر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أهمها فضل التسامح، مع أهل مكة عندما دخلها النبي فاتحا منتصرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تحمل من أهل مكة ما لم يتحمله أحد، وعندما تمكن منهم جميعهم قال لهم: “ما تظنون أني فاعل بكم؟، قالوا : خيرا، أخ كريم، وابن أخ كريم”، فقال صلى الله عليه وسلم قولته المشهورة: “اذهبوا فأنتم الطلقاء”، وهو ما يجسد قيمة التسامح في أسمى معانيها، فقد كان النبي (صلى الله عليه وسلم) حريصا على حقن الدماء والسلم والتسامح .







