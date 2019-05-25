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ديني

خالد الجندي يكشف عن طاعة هجرها المسلمون وغيابها يسبب كوارث.. فيديو

السبت 25/مايو/2019 - 09:48 م
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
عبد الرحمن محمد
كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن فريضة غائبة عند 90% من المسلمين، رغم أن غيابها كبيرة من الكبائر، ويؤدي إلى وقوع الكوارث، وانتشار الأمراض، ومنع المطر، وقلة في الأرزاق، لافتَا إلى أن هذه الفريضة هي "الحض" على إطعام الفقير والتي تعني التحريض والدفع.

وتابع "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء، أن هناك ضرورة لإظهار الصدقة في بعض الأحوال، لإعلام الناس أن هذا الشخص فقير ويقبل الصدقة، وهناك ضرورة للتضامن معه لسد احتياجاته.

وأشار إلى أن عدم الحض على إطعام الفقراء، يؤدي إلى مصائب لا تعد ولا وتحصى، وهذا واضح في قوله تعالى: "وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، كَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِين".

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