ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أجيري يوضح أسباب ضم وليد سليمان لقائمة المنتخب الوطني

الأحد 26/مايو/2019 - 01:46 ص
وليد سليمان
وليد سليمان
عمرو ابوبكر
قال المكسيكي خافيير اجيري المدير الفني لمنتخب مصر، إن وليد سليمان من أفضل لاعبي الدوري المصري، ويستطيع ان يفعل المستحيل في الكرة من تمريراته السحرية ومراوغته السهلة التي يصنع من خلالها العديد من الأهداف الصعبة.

وأضاف أجيري خلال تصريحاته على فضائية تايم سبورت في ضيافة أحمد شوبير وسيف زاهر، أن وليد سليمان تم اختياره بناء على العديد من الصفات التي يملكها والاعمار ليست سببًا يمنع أحد اللاعبين من الإنضمام الى المنتخب.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالى: أحمد المحمدى (أستون فيلا الإنجليزى)، وليد سليمان (الأهلى)، عبد الله السعيد (بيراميدز)، أحمد على كامل (المقاولون العرب)، محمد الننى (أرسنال الإنجليزى)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى)، أحمد حجازى (ويست بروميتش الإنجليزى)، عمر جابر (بيراميدز)، أحمد الشناوى (بيراميدز)، مروان محسن (الأهلى)، محمد أبوجبل (سموحة)، طارق حامد (الزمالك)، أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليونانى)، على أحمد "غزال" (فيرنس البرتغالى)، محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركى)، عمرو وردة (أتروميتوس اليونانى)، أيمن أشرف (الأهلى)، محمد الشناوى (الأهلى)، محمود حمدى "الونش " (الزمالك)، باهر المحمدى (الإسماعيلى)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)، محمود علاء (الزمالك)، أحمد أبو الفتوح (سموحة).

ترشيحاتنا

علامات ليلة القدر .. معجزة تحدث في الشمس صبيحة ليلتها

أساء للأفارقة.. الأعلى للإعلام يحقق في مخالفات برنامج شيخ الحارة

جدل بين أحمد موسى وطارق يحيى بسبب الأهلي والزمالك .. فيديو

حمادة هلال عن سوزان نجم الدين: لو ما كانتش أمي كنت اتجوزتها.. فيديو

جروس وبشرى جديدة لعشاق الأبيض قبل مباراة الغد

صبح وليل .. اعرف حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة في محافظتك

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اليابان.. كوريا تحصد سعفة كان السينمائي 72 وجائزة التمثيل لـ أنطونيو بانديراس

في حفل إفطارها السنوي.. محبي مصر تكرم 1000 يتيم.. فيديو وصور

مي عمر تخطف الأنظار بـ فستان فوشيا في بيروت.. صور