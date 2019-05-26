أجيري يوضح أسباب ضم وليد سليمان لقائمة المنتخب الوطني

قال المكسيكي خافيير اجيري المدير الفني لمنتخب مصر، إن وليد سليمان من أفضل لاعبي الدوري المصري، ويستطيع ان يفعل المستحيل في الكرة من تمريراته السحرية ومراوغته السهلة التي يصنع من خلالها العديد من الأهداف الصعبة.



وأضاف أجيري خلال تصريحاته على فضائية تايم سبورت في ضيافة أحمد شوبير وسيف زاهر، أن وليد سليمان تم اختياره بناء على العديد من الصفات التي يملكها والاعمار ليست سببًا يمنع أحد اللاعبين من الإنضمام الى المنتخب.



وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالى: أحمد المحمدى (أستون فيلا الإنجليزى)، وليد سليمان (الأهلى)، عبد الله السعيد (بيراميدز)، أحمد على كامل (المقاولون العرب)، محمد الننى (أرسنال الإنجليزى)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى)، أحمد حجازى (ويست بروميتش الإنجليزى)، عمر جابر (بيراميدز)، أحمد الشناوى (بيراميدز)، مروان محسن (الأهلى)، محمد أبوجبل (سموحة)، طارق حامد (الزمالك)، أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليونانى)، على أحمد "غزال" (فيرنس البرتغالى)، محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركى)، عمرو وردة (أتروميتوس اليونانى)، أيمن أشرف (الأهلى)، محمد الشناوى (الأهلى)، محمود حمدى "الونش " (الزمالك)، باهر المحمدى (الإسماعيلى)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)، محمود علاء (الزمالك)، أحمد أبو الفتوح (سموحة).