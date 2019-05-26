توماس توخل يقود باريس سان جيرمان فنيا حتى 2021

أعلن نادي باريس سان جرمان، السبت، تمديد عقد مدربه الألماني توماس توخل حتى عام 2021، وذلك عقب انتهاء منافسات الدوري.



وأعرب النادي الباريسي، الذي احتفظ هذا الموسم بلقبه بطلا للدوري الفرنسي لكرة القدم، في بيان عن "سروره لإعلان تمديد عقد توماس توخل لموسم إضافي. المدرب الألماني سيبقى بالتالي مرتبطا بنادي العاصمة حتى 30 يونيو 2021".



وتولى توخل البالغ من العمر 45 عاما تدريب الفريق في صيف 2018، وحقق معه نتائج متفاوتة هذا الموسم، شملت الاحتفاظ بلقب الدوري الفرنسي، وتكرار خيبة الخروج من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.