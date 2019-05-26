ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

توماس توخل يقود باريس سان جيرمان فنيا حتى 2021

الأحد 26/مايو/2019 - 06:44 ص
توماس توخل
توماس توخل
ريهام بكير
أعلن نادي باريس سان جرمان، السبت، تمديد عقد مدربه الألماني توماس توخل حتى عام 2021، وذلك عقب انتهاء منافسات الدوري.

وأعرب النادي الباريسي، الذي احتفظ هذا الموسم بلقبه بطلا للدوري الفرنسي لكرة القدم، في بيان عن "سروره لإعلان تمديد عقد توماس توخل لموسم إضافي. المدرب الألماني سيبقى بالتالي مرتبطا بنادي العاصمة حتى 30 يونيو 2021".

وتولى توخل البالغ من العمر 45 عاما تدريب الفريق في صيف 2018، وحقق معه نتائج متفاوتة هذا الموسم، شملت الاحتفاظ بلقب الدوري الفرنسي، وتكرار خيبة الخروج من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ترشيحاتنا

مضاد حيوى طبيعي يخلص الجسم من السموم.. 10 فوائد لتناول هذا المشروب على الإفطار

أساء للأفارقة.. الأعلى للإعلام يحقق في مخالفات برنامج شيخ الحارة

اليوم ولدت من جديد.. لاعب برازيلي يزور الكعبة بعد إسلامه.. فيديو

الحريم بتشتغل أحسن منك.. قاتل كاهن كنيسة شبرا: قتلته بعد ما عايرني.. تفاصيل

مستبعد من المنتخب .. حسن شحاتة يكشف أفضل ظهير أيسر في مصر

نهائي الكونفدرالية .. مهاجم الأهلي المنتظر يقود هجوم نهضة بركان أمام الزمالك

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اليابان.. كوريا تحصد سعفة كان السينمائي 72 وجائزة التمثيل لـ أنطونيو بانديراس

مي عمر تخطف الأنظار بـ فستان فوشيا في بيروت.. صور

فطسته فى الميه.. مأساة طفل شرم الشيخ..ابوه كان عايز يكتبه باسم مراته التانية وامه قتلته .. صور