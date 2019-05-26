ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

بعد تراجع الأمس.. استقرار أسعار الذهب

الأحد 26/مايو/2019 - 10:14 ص
صدى البلد
قسم الاقتصاد
استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 26 مايو 2019 بعد تراجعها فى ختام تعاملات الأمس، السبت، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 قيمة 602 جنيه، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 قيمة 518 جنيها.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيمة 690 جنيها، أما سعر الجنيه الذهب فسجل 4816 جنيها والسعر العالمي 1277 دولارا للأوقية.

وتتغير أسعار الذهب وفقا لعدة عوامل من بينها الأسعار العالمية، وعملية العرض والطلب.

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الأحد 5 مايو 2019

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-5-2019

أسعار الذهب اليوم الجمعة 24-5-2019

3 جنيهات تراجعا في سعر الذهب.. عيار 21 يسجل 602 جنيه اليوم السبت 25 مايو 2019

التراجع سيد الموقف.. عدوى الهبوط تصيب الذهب.. وجرام 21 يسجل 602 جنيه

صناعة البرلمان: التوترات العالمية وراء انخفاض سعر الذهب

ترشيحاتنا

موعد مباراة الزمالك أمام نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية والقنوات الناقلة

بالمستندات.. كاف ينتصر لبيان الأهلي التاريخي ويورط الجبلاية

ميدو يتحدث عن أجمل أهداف الخطيب في أمم أفريقيا.. وكواليس جلساته مع رئيس الأهلي

مفاجأة.. تربية هذه الحيوانات في المنزل تصيبك بـ القولون العصبي

امتحانات اولى ثانوي .. غرفة العمليات تتابع سير امتحان الرياضيات بجميع اللجان

بسبب خطأ مقصود.. ترامب يحذف تغريدة له على تويتر

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التنورة موضة صيف 2019.. 10 أفكار لارتدائها في أي مناسبة.. صور

من ميت بدر حلاوة لـ المنيل.. عاش هنا يوثق رحلة الفنان عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار زواجه من أختين

بعد اليابان.. كوريا تحصد سعفة كان السينمائي 72 وجائزة التمثيل لـ أنطونيو بانديراس