رفع 464 طن قمامة ومخلفات بناء من مقلب الفدان بمنيا القمح

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار متابعته لمجهودات رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع إدارتي البيئة والنظافة بالديوان العام لرفع أكوام القمامة المتراكمة بمقلب الفدان بمنيا القمح ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة، حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء اليوم وهو اليوم الثالث للحملة من رفع ٤٦٤ طنا و٧٤٠ كيلو قمامة ومخلفات بناء من المقلب باستخدام معدات ولوادر المركز.



وأشار المحافظ، إلى أنه يأتى هذا تنفيذًا لخطة المحافظة للتخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة والبدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة ومحافظة الشرقية، لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوى النظافة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.



وأضاف أن الحملة تواصل أعمالها لحين الانتهاء من رفع كومات القمامة المتراكمة في أرض الفدان والنقل الامن لها إلى المدفن الصحي بالخطارة حفاظا على البيئة وصحة المواطنين.