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فن

بعد الخلافات.. نادين الراسي لـ سيرين عبد النور: نجاحك من نجاحي

الأحد 26/مايو/2019 - 01:41 م
نادين الراسي و سيرين
نادين الراسي و سيرين عبد النور
شروق ابراهيم
وجهت الفنانة اللبنانية نادين الراسي رسالة لمواطنتها الفنانة سيرين عبد النور بعد النجاح الذي حققته بدور "نور" في مسلسل الهيبة الحصاد مع السوري تيم حسن.

وكتبت نادين عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر: "تقبريني إنتي يا أوَّل دعم للممثلة اللبنانيّة بالعالم العربي و جميلك يا زميلتي عراسي ومحبّتي إلك من قلب إنسانة صلّيتيلها وقت وجعها .... نجاحك من نجاحي فمبروك علينا".

وردت عليها سيرين قائلة: "يلا رجعي كتار ناطرينك".

يذكر أن نادين الراسي كانت على خلاف مع سيرين عبد النور وكل منهما هاجمت الأخرى في وسائل الإعلام.

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