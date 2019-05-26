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أخبار العالم

بعيدا عن السياسة.. ترامب أول رئيس أمريكي في مباراة لمصارعة سومو

الأحد 26/مايو/2019 - 03:01 م
ترامب يسلم الكأس
ترامب يسلم الكأس لمصارع سومو الفائز
على صالح
مشهدان هما الأبرز لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا في ثاني أيام زيارته إلى اليابان اليوم الأحد، أولهما حضوره المباراة النهائية لبطولة «سومو» الشهيرة، وتقديمه الكأس التي حملت اسم «ترامب» والنسر الأمريكي للفائز في البطولة.



وثانيهما، لعب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجولف، مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بعد محادثات تجارة صعبة نتج عنها فائض تجاري كبير، ولكن دون حسم لمسألة فرض رسوم جمركية كبيرة على صادراتها من السيارات إذا لم يتم التوصل لاتفاق تجارة ثنائي، في الوقت الذي تخوض الولايات المتحدة والصين حربا تجارية تضر بالأسواق المالية على مستوى العالم.

وترامب هو أول رئيس أمريكي يشاهد مباراة في «سومو» في اليابان حيث نشأت الرياضة القتالية الشهيرة ولوح بيده للجمهور لدى دخوله ساحة النزال ثم صفق للحاضرين الذين رفعوا هواتفهم المحمولة لالتقاط الصور.

وجلس ترامب وزوجته وآبي وزوجته على مقاعد بدلا من الجلوس متربعين مثلما جرت العادة.

وقدم ترامب «كأس الرئيس» لأسانوياما البالغ من العمر 25 عاما.

وعززت السلطات إجراءات الأمن واضطر المتفرجون للمرور عبر بوابات للكشف عن المعادن.

وقال ترامب إنه أمضى «ليلة لا تصدق» وهو يتابع منافسات سومو

وأضاف بعد المباراة «كنت دائما أود أن أشاهد مصارعة السومو ومن ثم كان هذا رائعا بحق».

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