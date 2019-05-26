للمرة السادسة في تاريخه.. بكاري جاساما يدير نهائي إفريقيا

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي يوم الجمعة المقبل في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى الحكم الجامبي باكاري جاساما.



المباراة التى ستقام على ملعب رادس بالعاصمة تونس هي السادسة في تاريخ مباريات الإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا التي يقودها جاساما البالغ من العمر 40 عاما.



وأدار جاساما مباريات في كأس العالم 2014 و 2018 وكان حكما لنهائي كأس إفريقيا 2015 حين فازت كوت ديفوار على غانا بركلات الترجيح.



وكان جاساما حكما لذهاب نصف نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا بين الترجي ومازيمبي المنتمي للكونغو الديموقراطية حين فاز الأول في ملعبه بهدف دون رد.



وأول نهائي يديره جاساما كان بين الأهلي وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي حين فاز الأول بنتيجة 2-صفر في دوري أبطال إفريقيا 2013.



وإياب نهائي 2014 بين وفاق سطيف الجزائري وفيتا كلوب المنتمي للكونغو الديموقراطية أداره جاساما وكذلك إياب نهائي 2015 بين مازيمبي واتحاد الجزائر.



وفاز الزمالك مع جاساما بإياب نهائي دوري الأبطال 2016 لكن خسر اللقب لصالح ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، وخسر الأهلي مع الحكم الجامبي إياب نهائي 2017 أمام الوداد.



جدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت يوم الجمعة الماضي بالتعادل بهدف لمثله في المغرب بين الوداد والترجي وأدارها المصري جهاد جريشة.



